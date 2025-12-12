 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

РИА узнало, что Разин покинул Россию сразу после возбуждения дела

РИА Новости: Андрей Разин покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Ранее источник агентства также уточнял, что продюсер проживает во Флориде.

Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
Общество
Андрей Разин

В ноябре продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин был объявлен в уголовный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, что позволяло ему получать выплаты как правообладателю произведений. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Предварительно ущерб оценивается примерно в 500 млн руб. Разину грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд отказал Разину в получении прав на песни группы «Ласковый май»
Общество
Андрей Разин

Ранее Андрей Разин пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.

Суд признал договор, который представил продюсер, недействительным, тогда как подлинность соглашения между Кузнецовым и Шатуновым была подтверждена. В августе это решение было оставлено в силе Оренбургским областным судом, который отклонил апелляционную жалобу Разина.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
«Ласковый май» Андрей Разин уголовное дело
Материалы по теме
На суде объяснили цель отъезда в США продюсера «Ласкового мая» Разина
Общество
ТАСС узнал, где скрывается продюсер «Ласкового мая» Разин
Общество
Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 10:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 10:10
Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы Политика, 10:05
FT назвала главу Nvidia «человеком года» Общество, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Костин напомнил свой призыв о рубле в торговле, который не был услышан Финансы, 10:01
Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы Общество, 09:53
Во Внуково ввели ограничения полетов Политика, 09:51
Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой Политика, 09:46
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Лидогенерация «любой ценой» устарела: 6 рабочих стратегий в маркетингеПодписка на РБК, 09:42
Объем введенных гостиничных номеров установит рекорд за 10 лет Недвижимость, 09:40
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство» Образование, 09:39
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд Политика, 09:33
Путин оценил выполнение ООН своей миссии словом «достойно» Политика, 09:23
Замедление неизбежно: какие IT-проекты выживут в 2026 годуПодписка на РБК, 09:21