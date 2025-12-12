РИА узнало, что Разин покинул Россию сразу после возбуждения дела
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
Ранее источник агентства также уточнял, что продюсер проживает во Флориде.
В ноябре продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин был объявлен в уголовный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, что позволяло ему получать выплаты как правообладателю произведений. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.
Предварительно ущерб оценивается примерно в 500 млн руб. Разину грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Андрей Разин пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году.
Суд признал договор, который представил продюсер, недействительным, тогда как подлинность соглашения между Кузнецовым и Шатуновым была подтверждена. В августе это решение было оставлено в силе Оренбургским областным судом, который отклонил апелляционную жалобу Разина.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру