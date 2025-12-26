Театр имени Пушкина отменил спектакли в день прощания с Верой Алентовой

Театр имени Пушкина отменил два спектакля в день прощания с Верой Алентовой

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Театр имени Пушкина отменил показы двух спектаклей в день прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом сообщила пресс-служба театра.

29 декабря не состоятся спектакли «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре». В театре уточнили, что возврат денежных средств за билеты будет произведен автоматически. Билеты, приобретенные в кассе, можно вернуть в кассу театра до 12 января 2026 года.

Алентова умерла в возрасте 83 лет. 25 декабря она была на прощании с актером, народным артистом России Анатолием Лобоцким, во время церемонии ей стало плохо.

Гражданская панихида по народной артистке России Вере Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 29 декабря.

Вера Алентова — российская актриса театра и кино, выпускница школы-студии МХАТ, наиболее известна по роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит», снятом ее мужем Владимиром Меньшовым и вышедшем на экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».