Общество⁠,
0

Театр имени Пушкина отменил спектакли в день прощания с Верой Алентовой

Театр имени Пушкина отменил два спектакля в день прощания с Верой Алентовой
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Театр имени Пушкина отменил показы двух спектаклей в день прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом сообщила пресс-служба театра.

29 декабря не состоятся спектакли «Эта прекрасная жизнь» и «Макбет. Кабаре». В театре уточнили, что возврат денежных средств за билеты будет произведен автоматически. Билеты, приобретенные в кассе, можно вернуть в кассу театра до 12 января 2026 года.

Умерла Вера Алентова
Общество
Вера Алентова в фильме &laquo;Москва слезам не верит&raquo;

Алентова умерла в возрасте 83 лет. 25 декабря она была на прощании с актером, народным артистом России Анатолием Лобоцким, во время церемонии ей стало плохо.

Гражданская панихида по народной артистке России Вере Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 29 декабря.

Главные роли актрисы Веры Алентовой. Видео
Общество

Вера Алентова — российская актриса театра и кино, выпускница школы-студии МХАТ, наиболее известна по роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит», снятом ее мужем Владимиром Меньшовым и вышедшем на экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Вера Алентова театр отмена спектакли
Вера Алентова фото
Вера Алентова
актриса
21 февраля 1942 года
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой
Общество
Театр имени А.С.Пушкина сыграл спектакль в честь Веры Алентовой
Общество
Юлия Меньшова опубликовала пост, посвященный умершей Вере Алентовой
Общество
