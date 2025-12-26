Власти Нигерии сообщили о предоставлении США данных для удара по ИГ
Власти Нигерии предоставили США информацию разведки и одобрили удар по объектам «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) на своей территории, сообщил глава МИД страны Юсуф Туггар, передало местное издание The Punch.
«Именно Нигерия предоставила разведданные. Вчера я говорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Мы подробно обсудили ситуацию и договорились, что я свяжусь с президентом Бола Тинубу, чтобы он дал разрешение», — сказал он.
Туггар отметил, Нигерия давно добивалась более тесного сотрудничества с США и другими странами в сфере борьбы с терроризмом.
В ночь на 26 декабря Трамп сообщил о «мощном и смертоносном» ударе американских военных по объектам «Исламского государства» на северо-западе Нигерии. Президент США подчеркнул, что предупреждал террористов об угрозе расплаты, если не прекратится «резня христиан». В ноябре он поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в этой стране.
Население Нигерии почти поровну поделено между христианами и мусульманами, официально страна является светским государством. В 2025 году более 140 человек были убиты в республике на религиозной почве. В основном это христиане.
Помимо «Исламского государства» в Нигерии действуют другие исламистские группировки, в том числе «Боко Харам» (террористическая организация, запрещена в России). От рук боевиков погибли несколько тысяч человек.
