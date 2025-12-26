Бомба упала на деревню в Нигерии на фоне ударов США по объектам ИГИЛ

Video

Взрывное устройство упало на северо-западе Нигерии в деревне Джабо (штат Сокото) вечером 25 декабря, сообщают местные издания The Punch и Daily Trust.

По словам очевидцев, около 21:30 по местному времени (23:30 мск) раздался громкий звук, после чего на окраине деревни упал неизвестный объект и загорелся.

Жители, услышав взрыв, покинули дома, опасаясь нападения. «Мы услышали сильный звук, от которого задрожали дома. Объект упал на землю и вспыхнул», — рассказал местный житель Аттахиру Мадаваки Джабо. Другие очевидцы отмечали, что устройство взорвалось не в месте скопления людей, поэтому пострадавших нет.

Военные, находившиеся на ближайшем блокпосту, оцепили территорию, собрали фрагменты объекта и вывезли их на базу. Некоторые жители отказались возвращаться в дома из-за опасений повторного взрыва.

Менее чем через два часа после инцидента президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении военными «мощного и смертоносного удара» по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) на северо-западе Нигерии.

Связь между заявленной операцией и произошедшим в Джабо пока не подтверждена. Власти Нигерии официальных комментариев на момент публикации не давали.

Нигерия сталкивается с насильственным экстремизмом и религиозными конфликтами, население страны почти поровну разделено между мусульманами и христианами. В 2025 году в результате нападения боевиков погибли более 140 человек, преимущественно христиан. В стране действуют группировки ИГИЛ и «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация), от рук которых погибли тысячи человек.

Президент Бола Тинубу заявил, что данные о массовых убийствах не отражают усилия правительства по защите свободы вероисповедания. США под руководством Трампа начали подготовку военных действий, включая ввод войск и авиаудары, а также ограничили въезд в страну граждан Нигерии, однако дипломатический конфликт был частично урегулирован.