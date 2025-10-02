Россиян предупредили о зиме холоднее предыдущей
Зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.
К более низким температурам стоит готовиться практически всем россиянам, отметили синоптики.
Так, более холодный ноябрь стоит ожидать в на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Более холодный январь — на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.
Однако в марте среднемесячная температура будет выше нормы на большей части России, сообщили в Гидрометцентре.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в целом зимы в Москве со временем становятся теплее.
Однако, она отметила, что такая тенденция не означает, что каждая следующая зима будет теплее предыдущей.
