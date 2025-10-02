 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россиян предупредили о зиме холоднее предыдущей

Гидрометцентр: зима будет холоднее предыдущей

Зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

К более низким температурам стоит готовиться практически всем россиянам, отметили синоптики.

Так, более холодный ноябрь стоит ожидать в на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Более холодный январь — на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

Однако в марте среднемесячная температура будет выше нормы на большей части России, сообщили в Гидрометцентре.

Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в целом зимы в Москве со временем становятся теплее.

Однако, она отметила, что такая тенденция не означает, что каждая следующая зима будет теплее предыдущей.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
синоптик прогноз прогноз погоды зима
Материалы по теме
Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве
Общество
Синоптик рассказал о скором приходе старого бабьего лета в Москву
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Аэропорты Астрахани и Саратова ограничили полеты Политика, 05:34
Что происходит с бензином и дизельным топливом в РоссииПодписка на РБК, 05:15
На Украине предложили переименовать копейки в шаги Общество, 05:14
Власти предложили промсбор для электроники через пошлину на маркировкуПодписка на РБК, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Джонсон заявил об «отчаянии» демократов и массовом оттоке людей из партии Политика, 04:49
Умерла британский приматолог Джейн Гудолл Общество, 04:38
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Россиян предупредили о зиме холоднее предыдущей Общество, 04:21
Колумбия выслала дипломатов Израиля после задержаний на кораблях в Газу Политика, 04:16
Россияне признали, что не моют голову, но вымывают дом перед поездкой Общество, 04:00
В Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула домашних животных Город, 03:59
В МИД оценили перспективы отношений с Молдавией после выборов в парламент Политика, 03:52
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:39
Небензя подтвердил, что Россия начнет процесс выбора нового генсека ООН Политика, 03:05