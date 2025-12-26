Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США

Экспорт персидских ковров снизился до минимума из-за санкций США и валютных ограничений внутри Ирана. По оценке властей, к марту 2026 года объем поставок может опуститься ниже $40 млн против более $2 млрд 30 лет назад

Фото: Thomas Schulze / dpa-Zentralbild / Global Look Press

Экспорт персидских ковров ручной работы снизился до минимальных значений за всю историю наблюдений из-за санкций США и внутренних валютных ограничений, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные Торговой палаты Ирана.

По оценке Комиссии по коврам и ремеслам, к марту 2026 года объем экспорта может опуститься ниже $40 млн против $41,7 млн годом ранее. Для сравнения, около 30 лет назад экспорт превышал $2 млрд. В течение последних шести лет показатель стабильно остается ниже $100 млн.

Санкции против Ирана были усилены после выхода США в 2018 году из ядерного соглашения. Они включают торговое и финансовое эмбарго, ограничения на экспорт нефти, доступ банков к международным расчетам, а также запреты на инвестиции в энергетику и ВПК. США объясняют меры подозрениями в развитии ядерной и ракетной программ, поддержке вооруженных группировок и нарушениях прав человека.

После ужесточения санкций иранские власти обязали экспортеров продавать часть валютной выручки государству по официальному курсу, что резко сократило экспорт ковров.

Представители бизнеса отмечают, что это уменьшило число компаний, работающих на внешних рынках. Ранее иранские ковры поставлялись примерно в 80 стран, сейчас основными направлениями остаются ОАЭ, Германия, Япония, Великобритания и Пакистан.

Сокращение экспорта привело к падению производства. По данным отраслевых союзов, число ткачей уменьшилось с около 6 млн в 1990-х годах до менее 700 тыс. в настоящее время, а выпуск ковров — с 6 млн до менее 2 млн кв. м в год.

Дополнительным фактором стало снижение контактов с зарубежными покупателями. В 2025 году была отменена ежегодная Тегеранская выставка ковров, которая традиционно проходила в сентябре и служила одной из немногих площадок для общения с иностранными торговцами. По данным FT, причиной стали проблемы с энергоснабжением на фоне политической напряженности.

Власти Ирана заявили о планах смягчить валютные требования для поддержки экспорта. В МИД страны сообщили о создании рабочей группы по поддержке поставок ковров ручной работы за рубеж.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсудить возможность смягчения санкций против Ирана, отметив, что Тегеран поднимал вопрос об их отмене. По его словам, действующие ограничения серьезно затрудняют экономическую деятельность страны, и Вашингтон готов выслушать иранскую позицию.

Иранская сторона официально не комментировала заявление Трампа. При этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что сотрудничество с США невозможно до прекращения поддержки Израиля и военного присутствия США в регионе.

Напряженность усилил июньский конфликт между Израилем и Ираном, к которому присоединились США, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Несмотря на заявления Вашингтона о разрушении ядерной программы Ирана, МАГАТЭ сообщало о невозможности отследить часть обогащенного урана, а Тегеран заявлял о сохранении потенциала для ее восстановления.