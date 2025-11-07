Трамп заявил, что открыт к обсуждению снятия с Ирана американских санкций

США готовы к обсуждению снятия санкций с Ирана, поскольку страна задавалась вопросом о возможности их отмены, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Иран спрашивал, можно ли снять санкции. На Иран наложены очень жесткие санкции США, и это очень затрудняет для страны возможность делать то, что она хотела бы. Я готов выслушать ее, посмотрим, что из этого выйдет, но я был бы открыт для этого», — заявил Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке пока не отреагировало на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил 3 ноября, что сотрудничество между Ираном и США невозможно до тех пор, пока Вашингтон продолжает поддерживать Израиль, содержать военные базы и вмешиваться в дела Ближнего Востока, передает Reuters.

Основными причинами введения санкций являются обвинения США в том, что Иран нарушает международные обязательства и занимается деятельностью, угрожающей глобальной безопасности. Ключевые претензии включают разработку баллистических ракет и потенциального ядерного оружия, финансирование террористических организаций (таких как «Хезболла» и «Хуситы»), нарушения прав человека внутри страны и враждебную риторику по отношению к США и их союзникам. Санкции США включают практически полное торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Также введены ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.

В июне произошла 12-дневная война между Израилем и Ираном. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил решение о начале ударов операции близостью Тегерана к созданию ядерного оружия. К конфликту подключились США, нанеся удары по крупнейшим объектам иранской ядерной программы в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Хотя Трамп заявлял об уничтожении иранской ядерной программы, в Тегеране сообщали о возможности ее возобновить. МАГАТЭ объявило, что не может отследить 400 кг обогащенного до 60% урана. Позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что эти 400 кг обогащенного урана находятся под обломками иранских ядерных объектов.