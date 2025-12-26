Росавиация оценила работу аэропортов Москвы в ливневый снег

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на ливневый снег в столице и области. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам Кореняко, аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания самолетов в непогоду. «Отмен рейсов по метеоусловиям нет», — отметил он.

Специалисты очистили от снега и наледи 16 взлетно-посадочных полос. В столичных аэропортах кратковременно задержали 12 рейсов из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями. По данным Росавиации на 11:00, всего было задержано 24 рейса на срок более двух часов. С семи утра 25 декабря шесть самолетов отправили на запасные аэродромы.

Ведомство напомнило, что в случае задержек рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам напитки, питание и размещение в гостинице.

Обильные снегопады накрыли столицу в ночь на пятницу, 26 декабря. По прогнозам синоптиков, к вечеру в столице и области выпадет четверть месячной нормы осадков. На фоне непогоды в московских аэропортах задержали десятки рейсов: в Шереметьево — более 20 рейсов на вылет и 54 на прилет, во Внуково — 35 на вылет и 31 на прилет, в Домодедово — 27 прибывающих рейсов.