Стала известна личность подозреваемого во взрыве на юге Москвы

Video

Правоохранители установили личность подозреваемого по уголовному делу о взрыве на Елецкой улице, в ходе которого погибли двое сотрудников ДПС. Им оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

По информации Mash, молодой человек родился в поселке Каменка Ивановской области. Он учился в автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике. Baza со ссылкой на родных Павла пишет, что парень два дня назад поехал в больницу в Иваново. У него были проблемы со здоровьем. После этого родственники потеряли связь с молодым человеком. Смерть Павла близкие не подтверждают.

Взрыв в Москве произошел на улице Елецкой в ночь с 23 на 24 декабря. По данным следствия, двое сотрудников ДПС увидели у патрульной машины подозрительного человека. При попытке задержания тот привел в действие взрывное устройство. От полученных травм скончались все трое.

Погибшими сотрудниками оказались 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Иван Горбунов. «Московский комсомолец» со ссылкой на друзей погибших писал, что полицейские выросли в одном доме в поселке Михнево Ступинского городского округа и были знакомы с детства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

В этом же районе ранее был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров в результате взрыва. По версии следствия, под днищем взорвавшейся машины (источник РБК сообщил, что это Kia Sorento) было заложено взрывное устройство, оно было приведено в действие дистанционно. По информации телеграм-канала Baza, сейчас Павла Голубенко проверяют причастность к подрыву автомобиля генерал-лейтенанта.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Москве и направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.