Место взрыва в Москве, где погибли полицейские. Видео

Появилось видео с места взрыва на Елецкой улице, в ходе которого погибли двое сотрудников ДПС. Следственный комитет расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников. В ходе следственных действий установлено, пишет пресс-служба СК, что «в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство».

Погибшими сотрудниками «оказались лейтенант полиции Ильи Климанова и лейтенант полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», cообщила пресс-служба МВД. Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы сообщает, что Климанову было 24 года и он пришел на службу в полицию в 2023 году. Горбунову было 25 лет, он служил в органах с 2022-го.

По факту нового взрыва ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств), указано в заявлении пресс-службы СК в Telegram.

В этом же районе ранее был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров в результате взрыва. По версии следствия, под днищем взорвавшейся машины (источник РБК сообщил, что это Kia Sorento) было заложено взрывное устройство, оно было приведено в действие дистанционно.