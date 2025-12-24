 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Место взрыва в Москве, где погибли полицейские. Видео

Появилось видео с места взрыва на Елецкой улице, в ходе которого погибли двое сотрудников ДПС. Следственный комитет расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников. В ходе следственных действий установлено, пишет пресс-служба СК, что «в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство».

Погибшими сотрудниками «оказались лейтенант полиции Ильи Климанова и лейтенант полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», cообщила пресс-служба МВД. Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы сообщает, что Климанову было 24 года и он пришел на службу в полицию в 2023 году. Горбунову было 25 лет, он служил в органах с 2022-го.

Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество

По факту нового взрыва ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств), указано в заявлении пресс-службы СК в Telegram.

В этом же районе ранее был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров в результате взрыва. По версии следствия, под днищем взорвавшейся машины (источник РБК сообщил, что это Kia Sorento) было заложено взрывное устройство, оно было приведено в действие дистанционно.

