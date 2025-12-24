Погибшие при взрыве в Москве полицейские дружили с детства

Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters

Двое погибших при взрыве на юге Москвы сотрудников ДПС выросли в одном доме и дружили с детства. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на друзей мужчин.

Полицейские жили в поселке Михнево Ступинского городского округа и были знакомы с юных лет. Максим Горбунов окончил ведомственное учебное отделение МВД и устроился в ГИБДД. Илья Климанов любил футбол — играл за местную команду на профессиональном уровне. После службы в армии он также устроился в Госавтоинспекцию.

Погибшие пользовались уважением руководства. Фотография Горбунова висела на доске почета.

«Молодые, веселые ребята», — процитировал «Московский комсомолец» друзей Ильи и Максима.

Агентство «Москва» со ссылкой на МВД писало, что Климанову было 24 года, а Горбунову — 25. Они начали службу в ГИБДД в 2023 и 2022 годах соответственно. В МВД заявили, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

Взрыв в Москве произошел на улице Елецкой в ночь на 23 декабря. Двое сотрудников ДПС увидели у патрульной машины подозрительного человека. При попытке задержания тот привел в действие взрывное устройство. От полученных травм скончались все трое.

Телеграм-канал Baza сообщал, что СВУ было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС. По данным издания, еще двое полицейских получили тяжелые ранения. Ранения сотрудников также подтверждала столичная прокуратура.

СК завел уголовные дела по статьям УК о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.