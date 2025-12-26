Онищенко заявил, что в России пора ввести шестидневную рабочую неделю
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью «РИА Новости».
По его словам, такой шаг был бы оправдан с точки зрения экономического развития страны. Онищенко отметил, что увеличение числа рабочих дней является «вполне нормальным» решением.
«Что касается здоровья — никаких проблем», — добавил академик.
В январе глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что в России рабочая неделя в будущем может быть сокращена до четырех дней.
Он отметил, что такой режим возможен не во всех сферах и не для всех должностей, приведя в качестве примера врачей, которые не могут уменьшить число приемов пациентов или проводить операции на дому.
Нилов подчеркнул, что переход к четырехдневной рабочей неделе станет возможен после оптимизации, роботизации труда и внедрения искусственного интеллекта, что позволит повысить производительность и снизить необходимость постоянного личного присутствия.
Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пока не стоит ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне. Он отметил, что действующее трудовое законодательство является «гибким» и позволяет работникам и работодателям самостоятельно согласовывать рабочий график.
Министр подчеркнул, что практика четырехдневной и трехдневной рабочей недели в России обычно носит локальный характер и применяется работодателями в связи с производственными или технологическими причинами.
10 декабря депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые подразумевают сокращение рабочей недели россиян до 30 часов в неделю — не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели.
