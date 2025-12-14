В Думе предложили сократить рабочую неделю. Сколько часов работают в мире

Сколько в среднем длится рабочая неделя в странах мира

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о сокращении рабочего времени до 30 часов в неделю. Минтруд ответил, что необходимости в этом нет. Где в мире работают меньше и больше всего часов в неделю — в инфографике РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

10 декабря депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые подразумевают сокращение рабочей недели россиян до 30 часов в неделю — не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день... идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, нет», — прокомментировал инициативу министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По данным World Population Review, средняя продолжительность рабочей недели в мире составляет 38,7 часа. Общепринятый стандарт по рекомендациям Международной организации труда — 40 часов. Согласно отчету, в России люди в среднем работают 38,2 часа в неделю. Это меньше продолжительности рабочей недели, установленной Трудовым кодексом (40 часов).

Самая длинная средняя рабочая неделя в Бутане — 54,5 часа. В Судане и Лесото также в среднем работают больше 50 часов. Самой короткой рабочая неделя оказалась в Йемене — всего 25,9 часа. Чуть больше работают в Нидерландах (26,8 часа) и Норвегии (27,1 часа).