Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю
В России пока не стоит ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС.
Котяков назвал действующее трудовое законодательство в стране «гибким». «У нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — пояснил он.
Минтруд ставит очень амбициозную задачу активного вовлечения молодежи в работу сразу после выпуска из вузов, рассказал министр и добавил: «Но при этом даже с учетом нашей активной работы, с учетом тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим, мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность». В результате, отметил Котяков, не следует ожидать единого мнения работодателей и сотрудников по сокращению рабочей недели.
«В нашей отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это скорее вынужденная мера конкретного работодателя, связанная, например, с проблемами по сбыту продукции либо перенастройкой технологического цикла, то есть заменой части оборудования», — резюмировал Котяков.
В январе глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отмечал, что в России в будущем длина рабочей недели может сократиться до четырех дней. При этом он подчеркнул, что нововведение коснется не всех сфер и должностей: «Это просто будет сделать невозможно». По словам Нилова, такую практику возможно будет ввести, когда в стране произойдет оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта.
Банк России не увидел системных рисков во временном переходе некоторых компаний на четырехдневную рабочую неделю.
В 2023-м опрос показал, что почти половина россиян (49%) поддержали идею сократить рабочую неделю до четырех дней, против выступили 28% опрошенных.
