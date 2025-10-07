 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю

Котяков: в России перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не будет
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В России пока не стоит ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС.

Котяков назвал действующее трудовое законодательство в стране «гибким». «У нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — пояснил он.

Министр труда — РБК: «Рынок работодателя скоро не случится»
Подписка на РБК
Антон Котяков

Минтруд ставит очень амбициозную задачу активного вовлечения молодежи в работу сразу после выпуска из вузов, рассказал министр и добавил: «Но при этом даже с учетом нашей активной работы, с учетом тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим, мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность». В результате, отметил Котяков, не следует ожидать единого мнения работодателей и сотрудников по сокращению рабочей недели.

«В нашей отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это скорее вынужденная мера конкретного работодателя, связанная, например, с проблемами по сбыту продукции либо перенастройкой технологического цикла, то есть заменой части оборудования», — резюмировал Котяков.

Глава Минтруда не поддержал идею введения «налога на тунеядство»
Общество
Антон Котяков

В январе глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отмечал, что в России в будущем длина рабочей недели может сократиться до четырех дней. При этом он подчеркнул, что нововведение коснется не всех сфер и должностей: «Это просто будет сделать невозможно». По словам Нилова, такую практику возможно будет ввести, когда в стране произойдет оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта.

Банк России не увидел системных рисков во временном переходе некоторых компаний на четырехдневную рабочую неделю.

В 2023-м опрос показал, что почти половина россиян (49%) поддержали идею сократить рабочую неделю до четырех дней, против выступили 28% опрошенных.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
четырехдневная рабочая неделя Антон Котяков Минтруд
Материалы по теме
В АвтоВАЗе назвали, от чего зависит переход на четырехдневку
Общество
ЛиАЗ перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса
Бизнес
Часть сотрудников метро Екатеринбурга переведут на четырехдневную неделю
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Euractiv узнал о вопросе ЕС по согласованию нового и прошлого займа Киеву Политика, 13:13
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45
В Москве появились 44 новых «вафельницы» на перекрестках. Адреса Авто, 12:43