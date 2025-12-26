 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Китайские ученые повторили достижение Google в области квантовых систем

Фото: Dai Rui / XinHua / Global Look Press
Фото: Dai Rui / XinHua / Global Look Press

Ученые из Университета науки и технологий Китая стали второй командой в мире после компании Google, которой удалось стабилизировать работу квантовой системы при увеличении числа кубитов, сообщает South China Morning Post

Кубит — базовая единица информации в квантовом компьютере, аналог бита в обычном компьютере.

Исследователи отметили, что созданный ими сверхпроводящий квантовый процессор Zuchongzhi 3.2 начал исправлять ошибки так, что система становилась более стабильной, преодолев проблему, когда коррекция ошибок сама порождала сбои.

Команда применила микроволновое управление вместо аппаратно-интенсивных методов Google, что позволило снизить сложность масштабирования системы. Созданный логический кубит distance-7 показал снижение общего уровня ошибок по мере увеличения системы, что подтверждает работу процессора ниже критического порога.

По словам исследователей, это открывает путь к созданию устойчивых квантовых компьютеров с сотнями тысяч и даже миллионами кубитов, способных решать задачи, недоступные современным классическим машинам.

«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера
Технологии и медиа
Фото:Michael Bocchieri / Getty Images

В 2019 году компания Google создала квантовый компьютер, способный выполнять расчеты, недоступные современным суперкомпьютерам. Процессор справился с задачей за три минуты 20 секунд, тогда как самый мощный традиционный компьютер Summit потребовал бы около 10 тыс. лет, отмечает Financial Times.

Исследователи заявили о достижении «квантового превосходства», подчеркнув, что система пока выполняет только один тип расчета, а практическое применение квантовых машин еще далеко. Google рассматривает это как важный шаг к полномасштабным квантовым вычислениям с быстрорастущей мощностью.

