«Роскосмос» сообщил о корректировке сроков первого пуска «Союз-5»

Решение по корректировке связано с проведением дополнительных проверок бортовых систем и наземного оборудования комплекса «Байтерек». Дату пуска определят по итогам всех испытаний. Ранее запустить «Союз-5» планировали в декабре

Video

«Роскосмос» и «Казкосмос» приняли решение о корректировке сроков первого пуска ракеты-носителя «Союз-5» в рамках совместного проекта «Байтерек», сообщила пресс-служба российской госкорпорации в телеграм-канале.

Как отметили в «Роскосмосе», необходимо провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.

«Дополнительные проверки обеспечивают устойчивую работу систем в штатных и нештатных режимах, максимальную готовность к летным испытаниям и оптимальные условия для безопасного и успешного первого пуска», — уточнили представители госкорпорации. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов летом сообщил, что старт «Союза-5» планируется до конца 2025 года.

«Союз-5» — ракета среднего класса, разрабатываемая в РКК «Энергия» на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.

На стартовом комплексе продолжаются испытания для подтверждения надежности систем ракеты и элементов комплекса. После автономных проверок «Союз-5» доставят на стартовый комплекс, проведут вертикализацию и финальные испытания. Дата пуска будет определена по итогам всех процедур и согласована участниками программы.

В октябре в научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности прошли успешные испытания первой ступени «Союз-5». В рамках теста проверялось взаимодействие всех бортовых систем ракеты, а также работоспособность двигателя РД-171МВ, который развивает тягу в 800 тонн.

Ракетный двигатель РД-171МВ для «Союза-5» был впервые продемонстрирован в июне 2023 года. Конструкторы назвали его «царь-двигатель» за высокую мощность, сравнимую с мощностью крупной электростанции.