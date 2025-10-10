 Перейти к основному контенту
«Роскосмос» сообщил об успешных испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»

Первая ступень перспективной ракеты-носителя &laquo;Союз-5&raquo;
Первая ступень перспективной ракеты-носителя «Союз-5» (Фото: Артем Пылаев / Роскосмос Медиа / ТАСС)

Наземные огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» прошли в научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), сообщила РБК пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску «Союза-5» с космодрома Байконур в конце этого года», — отметили в государственной корпорации.

«Союз-5» — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским «Зенитам» в РКК «Энергия». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.

В ходе испытания было проверено взаимодействие бортовых систем, а также использован двигатель РД-171МВ с тягой 800 т. Продолжительность испытаний составляла 160 секунд, в испытании применялись керосин и жидкий кислород.

В «Роскосмосе» добавили, что в субботу, 11 октября, будут опубликованы видеозаписи с прошедших испытаний. НИЦ РКП находится в городе Пересвете Московской области.

«Роскосмос» назначил главу ключевого спутникового предприятия «Решетнев»
Общество
Михаил Валов

Ракетный двигатель РД-171МВ для «Союза-5» госкорпорация впервые показала в июне 2023 года. Бывший в то время главой «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в феврале 2019 года рассказал, что конструкторы называют РД-171МВ «царь-двигатель». Он отметил, что мощность этого ракетного двигателя сравнима с мощностью крупной электростанции.

