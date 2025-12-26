Соцфонд назвал дату досрочной выплаты январской пенсии

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Большинство российских пенсионеров получат выплату за январь досрочно — до 30 декабря. Это коснется тех, у кого дата перечисления пенсии через банк приходится на период новогодних праздников, сообщили «РИА Новости» в Социальном фонде России.

«В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. <...> Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — сообщили в Соцфонде.

Речь идет о гражданах, которые обычно получают выплаты с 1-го по 11-е число месяца. После завершения праздников перечисление пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

В Социальном фонде уточнили, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности, а также сопутствующие выплаты. Обращаться в ведомства для этого не требуется — средства будут зачислены автоматически. При этом страховые пенсии за январь поступят уже с учетом индексации на 7,6%.

Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», будут получать пенсию за январь в обычные сроки — с 3 по 25 января, по графику работы почтовых отделений.

С 2026 года в России запланирована индексация всех видов пенсий на 7,6%. Пенсионное обеспечение в России будет расти и дальше, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Поддержка граждан старшего возраста и развитие активного долголетия остаются приоритетами государственной политики, отметил он.

По словам главы правительства, для этого реализуется комплекс мер, включая утвержденный план действий на ближайшие пять лет, предусматривающий дальнейшее повышение пенсий. Также продолжится индексация выплат работающим пенсионерам, возобновленная в этом году.