Россия отправила деньги пенсионерам в Латвию, Литву и Эстонию за 2025 год
Социальный фонд России (СФР) завершил перечисление пенсий за 2025 год российским пенсионерам, проживающим в Латвии, Эстонии, Литве и Болгарии, сообщает пресс-служба СФР на сайте.
«Социальный фонд полностью выполнил обязательства за текущий год по договорам о пенсионном обеспечении с Латвией, Эстонией и Литвой», — говорится в сообщении.
Средства за IV квартал направлены пенсионным органам Латвии, Эстонии и Литвы для последующей выплаты получателям. Латвия и Эстония также профинансировали выплаты своим пенсионерам в России, переводы ожидаются до конца декабря или после поступления платежных ведомостей.
Литва объявила о возобновлении выплат через Соцфонд России, однако средства и документы от литовской стороны пока не поступили, говорится в сообщении. Кроме того, на прошлой неделе были перечислены российские пенсии в Болгарии: 5,7 тыс. человек получили около €5 млн за 2025 год после снятия банковских ограничений.
В начале декабря МИД России сообщил, что в связи с ужесточением санкций с ноября 2024 года СФР столкнулся с препятствиями при осуществлении трансграничных выплат. Проблемы возникли при переводе некоторых пенсий российским гражданам, проживающим в Латвии. Иностранные банки возвращают часть переводов, особенно пенсий, назначенных до договора о соцобеспечении 2007 года, из-за усиленного санкционного контроля.
Россия предложила выплачивать такие пенсии через латвийское Агентство госсоцстрахования, но Латвия инициативу не поддержала. Взамен латвийская сторона рекомендовала пенсионерам подать заявления о пересмотре пенсий в рамках действующего договора с выбором принципа расчета — пропорционального или по гражданству.
