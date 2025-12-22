 Перейти к основному контенту
Россия отправила деньги пенсионерам в Латвию, Литву и Эстонию за 2025 год

Сюжет
Война санкций
Фото: Виктор Лисицин / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицин / Global Look Press

Социальный фонд России (СФР) завершил перечисление пенсий за 2025 год российским пенсионерам, проживающим в Латвии, Эстонии, Литве и Болгарии, сообщает пресс-служба СФР на сайте.

«Социальный фонд полностью выполнил обязательства за текущий год по договорам о пенсионном обеспечении с Латвией, Эстонией и Литвой», — говорится в сообщении.

Средства за IV квартал направлены пенсионным органам Латвии, Эстонии и Литвы для последующей выплаты получателям. Латвия и Эстония также профинансировали выплаты своим пенсионерам в России, переводы ожидаются до конца декабря или после поступления платежных ведомостей.

Литва объявила о возобновлении выплат через Соцфонд России, однако средства и документы от литовской стороны пока не поступили, говорится в сообщении. Кроме того, на прошлой неделе были перечислены российские пенсии в Болгарии: 5,7 тыс. человек получили около €5 млн за 2025 год после снятия банковских ограничений.

МИД предупредил о проблемах с переводом некоторых пенсий россиян в Латвию
Политика
Фото:Shutterstock

В начале декабря МИД России сообщил, что в связи с ужесточением санкций с ноября 2024 года СФР столкнулся с препятствиями при осуществлении трансграничных выплат. Проблемы возникли при переводе некоторых пенсий российским гражданам, проживающим в Латвии. Иностранные банки возвращают часть переводов, особенно пенсий, назначенных до договора о соцобеспечении 2007 года, из-за усиленного санкционного контроля.

Россия предложила выплачивать такие пенсии через латвийское Агентство госсоцстрахования, но Латвия инициативу не поддержала. Взамен латвийская сторона рекомендовала пенсионерам подать заявления о пересмотре пенсий в рамках действующего договора с выбором принципа расчета — пропорционального или по гражданству.

