Военная операция на Украине⁠,
0

Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 26 декабря средства ПВО отразили атаку беспилотников на Чертковский, Шолоховский, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, в результате налета никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Хинштейн сообщил об атаке дрона на велосипедиста
Политика

Украинские беспилотни регулярно атакуют регион. Так, накануне дроны сбили над шестью районами Ростовской области. До этого, 18 декабря, при атаке беспилотников на Ростов, Батайск и Таганрог погибли четыре человека.

