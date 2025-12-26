Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку дронов
В ночь на 26 декабря средства ПВО отразили атаку беспилотников на Чертковский, Шолоховский, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По предварительной информации, в результате налета никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
Украинские беспилотни регулярно атакуют регион. Так, накануне дроны сбили над шестью районами Ростовской области. До этого, 18 декабря, при атаке беспилотников на Ростов, Батайск и Таганрог погибли четыре человека.
