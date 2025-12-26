Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку дронов

В ночь на 26 декабря средства ПВО отразили атаку беспилотников на Чертковский, Шолоховский, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, в результате налета никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

