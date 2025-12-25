Воздушную атаку отразили в шести районах Ростовской области
В шести районах Ростовской области отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — уточнил губернатор.
Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил Слюсарь.
Также минувшей ночью дроны атаковали Краснодарский край — после налета беспилотников на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших нет. На фоне атаки беспилотников приостанавливал прием и выпуск рейсов аэропорт Краснодара.
