Воздушную атаку отразили в шести районах Ростовской области

В шести районах Ростовской области отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — уточнил губернатор.

Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил Слюсарь.

Также минувшей ночью дроны атаковали Краснодарский край — после налета беспилотников на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших нет. На фоне атаки беспилотников приостанавливал прием и выпуск рейсов аэропорт Краснодара.