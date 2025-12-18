Слюсарь назвал число погибших при ночной атаке на Ростовскую область

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростовскую область погибли четыре человека, еще девять человек пострадали, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Атаке дронов подверглись Ростов, Батайск и Таганрог.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м», — написал он в своем телеграм-канале.

В Батайске пострадали семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали, одного из них спасти не удалось.

Материал дополняется