Военная операция на Украине⁠,
0

Слюсарь назвал число погибших при ночной атаке на Ростовскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростовскую область погибли четыре человека, еще девять человек пострадали, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Атаке дронов подверглись Ростов, Батайск и Таганрог.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м», — написал он в своем телеграм-канале.

В Батайске пострадали семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали, одного из них спасти не удалось.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

