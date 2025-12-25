 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Иркутской области объявили о появлении у себя «трезвых сел»

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В шести селах, поселках и деревнях Иркутской области запретят розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба регионального правительства на сайте.

В перечень будущих «трезвых» населенных пунктов вошли село Тарасово и деревня Юхта (Казачинско-Ленский район), село Банщиково и деревня Салтыкова (Киренский район), поселок Слюдянка (Мамско-Чуйский район) и деревня Миллерова (Нижнеудинский район).

Запрет не распространяется на заведения общественного питания. В сообщении говорится, что меры введены по обращениям глав муниципалитетов и результатам голосования жителей с целью снижения потребления алкоголя, улучшения здоровья и качества жизни населения в отдаленных населенных пунктах.

Мэр Якутска на камеру вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь
Политика

В некоторых регионах России ранее ограничили время продажи алкоголя. Например, в Вологодской области в будние дни алкоголь можно купить только в период с 12:00 до 14:00, в выходные — с 08:00 до 23:00. Губернатор Григорий Филимонов в качестве аргумента в пользу таких мер приводил статистику смертности в регионе на фоне употребления алкоголя.

Ограничения на продажу действуют также в Ненецком автономном округе. Кроме того, в конце ноября Московская областная дума приняла решение ограничить с 1 марта 2026 года продажу алкоголя в общепите во дворах Подмосковья двумя часами в день — с 13:00 до 15:00. Ограничения коснутся только точек, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Иркутская область запрет на продажу алкоголя нетрезвое состояние
Материалы по теме
В Госдуме попросили прекратить проект по онлайн-продаже алкоголя
Общество
В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки
Политика
Трамп подтвердил, что имеет предрасположенность к алкоголизму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
У бывшего ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск по делу о хищении Политика, 22:06
«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча Спорт, 21:57
«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове Политика, 21:51
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
На Воробьевых горах открыли заново построенный лыжный трамплин Общество, 21:37
Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде Спорт, 21:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели» Политика, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Росавиация отменила ограничения на полеты в Израиль Общество, 21:13
Власти Иркутской области объявили о появлении у себя «трезвых сел» Общество, 21:08
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52