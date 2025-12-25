Власти Иркутской области объявили о появлении у себя «трезвых сел»

В шести селах, поселках и деревнях Иркутской области запретят розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба регионального правительства на сайте.

В перечень будущих «трезвых» населенных пунктов вошли село Тарасово и деревня Юхта (Казачинско-Ленский район), село Банщиково и деревня Салтыкова (Киренский район), поселок Слюдянка (Мамско-Чуйский район) и деревня Миллерова (Нижнеудинский район).

Запрет не распространяется на заведения общественного питания. В сообщении говорится, что меры введены по обращениям глав муниципалитетов и результатам голосования жителей с целью снижения потребления алкоголя, улучшения здоровья и качества жизни населения в отдаленных населенных пунктах.

В некоторых регионах России ранее ограничили время продажи алкоголя. Например, в Вологодской области в будние дни алкоголь можно купить только в период с 12:00 до 14:00, в выходные — с 08:00 до 23:00. Губернатор Григорий Филимонов в качестве аргумента в пользу таких мер приводил статистику смертности в регионе на фоне употребления алкоголя.

Ограничения на продажу действуют также в Ненецком автономном округе. Кроме того, в конце ноября Московская областная дума приняла решение ограничить с 1 марта 2026 года продажу алкоголя в общепите во дворах Подмосковья двумя часами в день — с 13:00 до 15:00. Ограничения коснутся только точек, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов.