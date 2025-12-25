 Перейти к основному контенту
0

Мэр Якутска на камеру вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь

Фото: EvgenyGrigorev / Telegram
Фото: EvgenyGrigorev / Telegram

Мэр Якутска Евгений Григорьев вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь и призвал отказаться от употребления спиртного. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что является ярым противником спиртного и алкоголизации как таковой — борется «с наливайками и со спаиванием населения», сам алкоголь не употребляет. При этом он отметил, что спиртные напитки — одни из самых распространенных в России подарков.

«Даже мне — я удивляюсь — на какие-то значимые события люди, желая мне добра, в знак уважения, дружбы дарят алкоголь. Я его дальше передаривать не могу! <...> Вот как я обычно поступаю», — сказал Григорьев.

После этого от открыл несколько бутылок коньяка известных марок и вылил содержимое в раковину. «Для меня алкоголь не является ни символом уважения, ни дружбы», — пояснил мэр.

Уничтожив спиртное, Григорьев извинился перед дарителями. «Пожалуйста, не обижайтесь, я очень ценю ваше внимание», — заявил он.

В заключение он призвал «дарить культурные подарки»: «Абонемент в театр, какую-нибудь книжку, чтобы человек культурно обогащался <...> давайте все вместе, в едином порыве, будем культурнее, здоровее, сильнее!»

В беседе с RTVI Григорьев заявил, что отказ от алкоголя в целом был бы полезен «не только россиянам, но и вообще по всему миру».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

