Вологодская область смягчила правила продажи алкоголя еще в четыре дня

В Вологодской области смягчили условия продажи алкоголя на Новый год и Рождество

Фото: Мария Лисицына / РБК

Законодательное собрание Вологодской области одобрило закон, расширяющий список дней, когда продажа алкоголя разрешена без установленных будничных ограничений. С марта в регионе алкоголь можно купить в будни в период с 12:00 до 14:00

Региональные власти утвердили четыре праздничных дня, когда не будет действовать запрет. Теперь алкоголь можно будет купить с 8:00 до 23:00 (режимы выходного дня) 30 и 31 декабря (в этом году — вторник и среда), 7 января (среда), а также 1 мая (пятница).

С 1 марта в Вологодской области действует закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Магазинам разрешено торговать им в будни с 12:00 до 14:00, в выходные — с 8:00 до 23:00. Прежде в перечень исключений входили вне зависимости от дня недели новогодние каникулы, а также государственные праздники, которые отмечаются 23 февраля, 8 марта и 9 мая.

При этом полный запрет действует в другие праздничные дни, к примеру, в День народного единства и День Конституции.

В октябре федеральная служба государственной статистики привела данные, что с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя в Вологодской области на душу населения в пересчете на чистый спирт выросло в период с января по сентябрь.

Губернатор Георгий Филимонов не согласился с этой информацией, призвав «не поддаваться заведомо ложной интерпретации» и учесть мартовские нововведения. Через два дня минздрав скорректировал данные, между новыми показателями за январь и сентябрь была незначительная разница — 9,56 против 9,65 л соответственно.