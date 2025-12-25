МИД счел необоснованным задержание Швецией российского контейнеровоза

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Задержание Швецией российского контейнеровоза Adler является нарушением международного права, Москва надеется, что Стокгольм не будет нагнетать напряженность в регионе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Действия шведских властей представляют собой нарушение ряда норм международного морского права. Мы рассчитываем, что Стокгольм впредь проявит ответственный подход, воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности в этом регионе», — сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Expressen и SVT писали, что контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС. В ночь на 21 декабря судно встало на якорь в территориальных водах Швеции у города Хёганес. SVT сообщило, что незадолго до этого у контейнеровоза заглох двигатель. По данным властей, судно не подало обязательную таможенную декларацию. После досмотра судно отпустили 22 декабря.

Захарова подчеркнула, что судно сделало согласованную вынужденную остановку для ремонта двигателя. После этого, несмотря на полученное разрешение на выход, судно было возвращено на рейд и подвергнуто «необоснованному задержанию и досмотру», включая вскрытие опломбированного груза. Ничего подозрительного найдено не было. По словам Захаровой, российское посольство не получило внятных объяснений от шведских властей.