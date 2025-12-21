 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Швеция задержала российский контейнеровоз Adler

Сюжет
Война санкций
Власти Швеции утверждают, что судно не подало обязательную таможенную декларацию, на него поднялись местные представители для проверки. Предполагаемый владелец контейнеровоза находится под санкциями США и ЕС
Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters
Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Шведские таможенники и сотрудники береговой охраны задержали российский контейнеровоз Adler, находящийся под санкциями, пишет Expressen со ссылкой на таможню.

«Таможенный досмотр еще не завершен, поэтому я не могу сказать, к каким результатам он привел, — сказал пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд.

Шведские представители поднялись на борт судна после того как оно в ночь на 21 декабря встало на якорь в территориальных водах Швеции у города Хёганес. SVT сообщает, что незадолго до этого у контейнеровоза заглох двигатель.

Axios назвал задержание танкеров «посланием Мадуро» от США
Политика
Фото:DHS / Reuters

По данным властей, судно не подало обязательную таможенную декларацию, пояснил Хёглунд. Проверка судна продолжается.

Expressen и SVT утверждают, что контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС.

По данным сервиса для отслеживания морских перевозок Vessel Finder, судно ходит под флагом России (ранее — Объединенных Арабских Эмиратов), несколько раз в течение более чем 20 лет контейнеровоз менял название. Корабль отплыл из Санкт-Петербурга, сейчас он стоит на якоре в проливе Категатт.

РБК направил запрос в посольство Российской Федерации в Королевстве Швеция.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Яна Баширова
Швеция контейнеровоз задержание санкции

