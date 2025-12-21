Швеция задержала российский контейнеровоз Adler
Шведские таможенники и сотрудники береговой охраны задержали российский контейнеровоз Adler, находящийся под санкциями, пишет Expressen со ссылкой на таможню.
«Таможенный досмотр еще не завершен, поэтому я не могу сказать, к каким результатам он привел, — сказал пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд.
Шведские представители поднялись на борт судна после того как оно в ночь на 21 декабря встало на якорь в территориальных водах Швеции у города Хёганес. SVT сообщает, что незадолго до этого у контейнеровоза заглох двигатель.
По данным властей, судно не подало обязательную таможенную декларацию, пояснил Хёглунд. Проверка судна продолжается.
Expressen и SVT утверждают, что контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС.
По данным сервиса для отслеживания морских перевозок Vessel Finder, судно ходит под флагом России (ранее — Объединенных Арабских Эмиратов), несколько раз в течение более чем 20 лет контейнеровоз менял название. Корабль отплыл из Санкт-Петербурга, сейчас он стоит на якоре в проливе Категатт.
РБК направил запрос в посольство Российской Федерации в Королевстве Швеция.
