Швеция отпустила задержанный российский контейнеровоз Adler

Контейнеровоз был отпущен после завершения проверки: прокуратура Швеции не стала начинать против него расследование о нарушении санкций. SVT и Expressen писали, что судно принадлежит подсанкционной компании

Судно Adler (Фото: Johan Nilsson / TT / TACC)

Шведская прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского контейнеровоза Adler. Об этом сообщает SVT со ссылкой на пресс-секретаря шведской таможенной службы Мартина Хёглунда.

По его словам, кораблю разрешили покинуть территориальные воды Швеции.

«Теперь посмотрим, когда он отправится [в путь]. Если у него не будет запчастей, это может занять время», — сказал Хёглунд.

Adler был задержан властями Швеции накануне: они утверждали, что судно не подало обязательную таможенную декларацию. По сведениям SVT, незадолго до задержания у контейнеровоза заглох двигатель, он подал сигнал бедствия и встал на якорь около города Хёганас в проливе Каттегат в территориальных водах Швеции.

Мартин Норелл, специалист шведской таможни, пояснил, что судно изначально не планировало заходить в Швецию, но в связи со случившимся в стране оказались товары из третьих стран. По этой причине властям требовалось проверить их статус. Как пишет SVT, проверка была завершена днем 21 декабря.

Expressen и SVT ранее писали, что контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС.

По данным сервиса для отслеживания морских перевозок Vessel Finder, судно ходит под флагом России (ранее — Объединенных Арабских Эмиратов), несколько раз в течение более чем 20 лет контейнеровоз менял название. Корабль отплыл из Санкт-Петербурга. Он уже отплыл с места, где накануне стоял на якоре, и направляется на северо-запад через Каттегат.