Швеция отпустила задержанный российский контейнеровоз Adler
Шведская прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского контейнеровоза Adler. Об этом сообщает SVT со ссылкой на пресс-секретаря шведской таможенной службы Мартина Хёглунда.
По его словам, кораблю разрешили покинуть территориальные воды Швеции.
«Теперь посмотрим, когда он отправится [в путь]. Если у него не будет запчастей, это может занять время», — сказал Хёглунд.
Adler был задержан властями Швеции накануне: они утверждали, что судно не подало обязательную таможенную декларацию. По сведениям SVT, незадолго до задержания у контейнеровоза заглох двигатель, он подал сигнал бедствия и встал на якорь около города Хёганас в проливе Каттегат в территориальных водах Швеции.
Мартин Норелл, специалист шведской таможни, пояснил, что судно изначально не планировало заходить в Швецию, но в связи со случившимся в стране оказались товары из третьих стран. По этой причине властям требовалось проверить их статус. Как пишет SVT, проверка была завершена днем 21 декабря.
Expressen и SVT ранее писали, что контейнеровоз принадлежит компании M Leasing LLC, находящейся под санкциями США и ЕС.
По данным сервиса для отслеживания морских перевозок Vessel Finder, судно ходит под флагом России (ранее — Объединенных Арабских Эмиратов), несколько раз в течение более чем 20 лет контейнеровоз менял название. Корабль отплыл из Санкт-Петербурга. Он уже отплыл с места, где накануне стоял на якоре, и направляется на северо-запад через Каттегат.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear