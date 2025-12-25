В ХМАО проверят информацию о высадке из автобуса ребенка в 37-градусный мороз

В ХМАО проверят информацию о высадке из автобуса ребенка в мороз 37°C

Фото: Руслан Яроцкий / URA.ru / Global Look Press

В Ханты-Мансийске следователи и прокуратура начали проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что водитель автобуса высадил ребенка на улицу в сильный мороз за то, что тот ел шоколадку. В день инцидента, 25 декабря, температура в городе опускалась до -37 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по Югре.

Следственное управление СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовало процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям водителя дана правовая оценка.

Аналогичную проверку по факту инцидента организовала и прокуратура Югры. Информация о случившемся стала известна благодаря мониторингу социальных сетей правоохранительными органами.