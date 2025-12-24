В Гидрометцентре рассказали о прогнозируемых сильных морозах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В большей части России ожидаются аномальные морозы в ближайшие дни. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура окажется значительно ниже нормы в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В некоторых районах холода могут достичь 55 градусов ниже нуля. Об этом синоптик рассказал «Интерфакс».

В Приволжском федеральном округе холоднее всего будет на севере. В Удмуртии и Пермском крае температура окажется на 7–16 градусов ниже климатической нормы, по ночам ожидается до минус 25–29 градусов, а на севере Пермского края к концу недели возможны морозы до минус 40. На юге округа, в Оренбургской области, прогнозируется около минус 30 градусов.

В Северо-Западном федеральном округе 24 и 25 декабря, в Архангельской области и Ненецком автономном округе температура будет на 9–13 градусов ниже нормы, опускаясь до минус 32–37. На северо-востоке Республики Коми к началу следующей недели похолодает до минус 40–43 градусов.

На Урале, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах до конца недели и в начале следующей ожидаются морозы до минус 36–40, что на 10–15 градусов холоднее обычного. В южной части Уральского федерального округа, включая Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области, температура будет ниже нормы на 11–20 градусов. Например, в Свердловской области, расположенной примерно на одной широте с Москвой, прогнозируется минус 32–39 градусов.

На севере Сибири, в Красноярском крае, температура упадет до минус 35–39 на Таймыре и до минус 51 в Эвенкии. На юго-западе Сибири, в Омской и Томской областях, морозы составят минус 30–37 градусов. В Иркутской области 24–25 декабря температура будет на 10–14 градусов ниже нормы с возможным понижением до минус 45–46.

На Дальнем Востоке самые сильные морозы ожидаются в Якутии, где в ближайшие дни на западе температура может опуститься до минус 55 градусов. В Хабаровском крае всю неделю будет держаться температура минус 41–46, в Забайкалье и Бурятии — минус 40–44, в Амурской области — до минус 38–44, а в Магаданской области — до минус 46–48. На Сахалине, окруженном морем, температура окажется на 5–7 градусов ниже нормы и достигнет минус 25–26 градусов.