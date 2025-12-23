Москвичей предупредили о самой морозной ночи за зиму
Ночь на 24 декабря станет самой холодной с начала зимнего периода, температура воздуха в Москве опустится до минус 16 градусов, а в Подмосковье — до минус 18–19 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, похолодание связано с прояснением неба и сохранением холодного гребня. В первой половине ночи ожидается ясная погода, что приведет к выхолаживанию.
«Так что это будет самая холодная ночь с начала холодного периода, с начала зимнего периода 2025-2026 годов», — сказала Позднякова.
О том, что в Москве температура начнет снижаться с 23 по 24 декабря ранее предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Первые декабрьские морозы в столице зафиксировали в ночь на 9 декабря, однако уже 16 декабря началась оттепель с температурой выше нуля.
