Захарова заявила о продвижении переговоров России с США по Украине

Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Переговоры России и США
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

В переговорах России с США по урегулированию конфликта на Украине наблюдается медленное, но верное движение вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Кремль готов продолжать работу по обсуждению мирного урегулирования в рамках, которые были определены на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже.

Однако переговорный процесс, по ее словам, сопровождается «крайне вредоносными и даже злонамеренными» попытками европейских стран «пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки». «В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу», — отметила Мария Захарова.

Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США
Политика
Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию&nbsp;в Майями

Свою версию мирного плана американская сторона представила в конце ноября. Изначально он состоял из 28 пунктов, но позднее был сокращен. Официально последний проект нигде не публиковался. Однако накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он состоит из 20 пунктов. Документ, по его словам, предусматривает, в том числе соглашение о ненападении между Россией и Украиной, подтверждение украинского суверенитета и прочных гарантий безопасности. Также речь шла о том, что численность ВСУ будет установлена на уровне 800 тыс. в мирное время.

На прямой линии в декабре президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к мирному урегулированию при условии устранения его первопричин. В Кремле при этом подчеркивали, что не собираются обсуждать мирный план по Украине в «мегафонном режиме». «Мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

