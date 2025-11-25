Два ракетоносца Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

Фото: Минобороны России

Cтратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

«Продолжительность полета составила более 11 часов», — уточнили в военном ведомстве.

Над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей регулярно проходят полеты экипажей дальней авиации.

Каждый из полетов самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняется исключительно согласно международным правилам использования воздушного пространства, подчеркивают в ведомстве.

В сентябре в рамках совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

Полет продолжался около четырех часов, ракетоносцы сопровождались самолетами МиГ-31 ВКС.