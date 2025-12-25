Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над двумя морями
Стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны, передает «РИА Новости».
Полет длился более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, представляющая собой собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.
Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Так, в конце ноября, стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.
