Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над двумя морями

Стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны, передает «РИА Новости».

Полет длился более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, представляющая собой собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.

Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Так, в конце ноября, стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.