Политика⁠,
0

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над двумя морями

Стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны, передает «РИА Новости».

Полет длился более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, представляющая собой собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.

Ту-95МС: характеристики, история создания стратегического бомбардировщика
База знаний
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Так, в конце ноября, стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Плугина Ирина
Ту-95 МС ракетоносцы нейтральные воды Минобороны
