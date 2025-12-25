В театре имени Пушкина назвали смерть Алентовой большим горем

Вера Алентова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Смерть народной артистки России Веры Алентовой — «большое горе», заявили в Театре имени Пушкина.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Наша скорбь безгранична», — говорится в сообщении.

В театре добавили, что актриса проработала в Театре имени Пушкина 60 лет. Церемония прощания с народной артисткой России пройдет в Театре имени Пушкина в Москве.

Днем 25 декабря Вера Алентова была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким, которое проходило в театре имени Маяковского. По информации издания MSK1, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи.

Вера Алентова – российская актриса театра и кино. Артистка известна своими ролями в фильмах «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Время желаний». Она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.

Алентова была замужем за Владимиром Меньшовым. Они прожили в браке более 50 лет, вплоть до смерти режиссера в 2021 году. У них есть дочь – Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.