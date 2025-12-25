В театре имени Пушкина назвали смерть Алентовой большим горем
Смерть народной артистки России Веры Алентовой — «большое горе», заявили в Театре имени Пушкина.
«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Наша скорбь безгранична», — говорится в сообщении.
В театре добавили, что актриса проработала в Театре имени Пушкина 60 лет. Церемония прощания с народной артисткой России пройдет в Театре имени Пушкина в Москве.
Днем 25 декабря Вера Алентова была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким, которое проходило в театре имени Маяковского. По информации издания MSK1, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи.
Вера Алентова – российская актриса театра и кино. Артистка известна своими ролями в фильмах «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Время желаний». Она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.
Алентова была замужем за Владимиром Меньшовым. Они прожили в браке более 50 лет, вплоть до смерти режиссера в 2021 году. У них есть дочь – Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти
Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика
Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада