В Москве попрощались с народным артистом Анатолием Лобоцким

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Москве в Театре имени Маяковского завершилась гражданская панихида по народному артисту России Анатолию Лобоцкому, умершему в возрасте 66 лет, об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Прощание состоялось в здании Театра Маяковского (по адресу: Большая Никитская, 19/13), где до самой смерти служил актер. Анатолий Лобоцкий будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Анатолий Лобоцкий несколько лет боролся с раком. В сериале «Молодежка» Лобоцкий играл Станислава, отца главного героя Александра Кострова.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. В 1979 году окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, а в 1985 году — ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова). Тогда же начал служить в Театре им. Вл. Маяковского, в труппу которого входил до своей смерти. Звание заслуженного артиста России получил в 1998-м, а народного — в 2013 году.