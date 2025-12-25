 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Кремле анонсировали совещание Путина по «архиважной теме»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин планирует сегодня 25 декабря встретиться с Госсоветом для обсуждения «архиважного» вопроса подготовки кадров для российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вот этот важный вопрос будет за заседании», — сказал Песков.

Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным
Политика
Владимир Зеленский

На встрече с представителями российского бизнеса с Владимиром Путиным, как сообщал источник РБК, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), планировалось обсудить вопрос поддержки работников с семейными обязанностями (корпоративные программы), а также проблемы дефицита кадров и их подготовки.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что на встрече с президентом участники обсуждали макроэкономические вопросы. В Кремле сообщили, что состоялся конструктивный прямой обмен мнениями.

Илья Трапезников, Андрей Винокуров
Дмитрий Песков Владимир Путин Госсовет
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира Спорт, 14:38
Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы Общество, 14:38
2026-й объявлен годом Годом единства народов России Политика, 14:33
Умерла Вера Алентова Общество, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как подготовить сотрудника к повышению Образование, 14:28
Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет Технологии и медиа, 14:25
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Брокер «КИТ Финанс» начал прием заявок на обмен заблокированными активами Инвестиции, 14:20
Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы российского бенди Спорт, 14:18
Глава Минздрава сообщил подробности эксперимента с передвижными аптеками Общество, 14:16
Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума Экономика, 14:14
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США Политика, 13:58