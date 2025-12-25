В Кремле анонсировали совещание Путина по «архиважной теме»

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин планирует сегодня 25 декабря встретиться с Госсоветом для обсуждения «архиважного» вопроса подготовки кадров для российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вот этот важный вопрос будет за заседании», — сказал Песков.

На встрече с представителями российского бизнеса с Владимиром Путиным, как сообщал источник РБК, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), планировалось обсудить вопрос поддержки работников с семейными обязанностями (корпоративные программы), а также проблемы дефицита кадров и их подготовки.



Глава РСПП Александр Шохин заявил, что на встрече с президентом участники обсуждали макроэкономические вопросы. В Кремле сообщили, что состоялся конструктивный прямой обмен мнениями.