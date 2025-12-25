Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным

Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского было странным, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва анализирует информацию, которую получил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами. «Занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — добавил представитель российского лидера.

Зеленский накануне вечером поздравил украинцев с католическим Рождеством. «Это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества», — заявил украинский лидер.

«Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. «Чтобы он умер» — скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем», — сказал он в конце обращения. Зеленский не уточнил, кого он имеет в виду.

Католическая и протестантские церкви, использующие юлианский календарь, отмечают Рождество 25 декабря. РПЦ использует юлианский календарь, по которому Рождество празднуется 7 января. На Украине на официальном уровне отмечают Рождество 25 декабря еще с 2017 года, однако 7 января оставалось выходным днем, большинство верующих продолжали отмечать праздник в эту дату. В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической) объявила о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает празднование рождества 25 декабря. В то же году был принят закон об официальном переносе Рождества на 25 декабря и отмене выходного дня 7 января. Зеленский объяснил такую необходимость тем, что украинцам «долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни».

Материал дополняется.