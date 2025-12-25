Гладков сообщил о тяжелой обстановке в приграничных районах области
Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается тяжелой, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», — отметил он.
Накануне в результате ударов БПЛА в Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения. Днем ранее Гладков сообщал о трех погибших при ударе FPV-дрона по автомобилю.
Как уточнил губернатор, за прошедшие сутки над регионом было ликвидировано 42 беспилотника. Утром 25 декабря в городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль ранены женщина и ребенок.
На всей территории Белгородской области в апреле 2022 года был установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. В феврале 2023-го Гладков ввел бессрочный уровень угрозы.
