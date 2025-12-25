 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о тяжелой обстановке в приграничных районах области

Гладков: обстановка в приграничье Белгородской области остается крайне тяжелой
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается тяжелой, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», — отметил он.

Накануне в результате ударов БПЛА в Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения. Днем ранее Гладков сообщал о трех погибших при ударе FPV-дрона по автомобилю.

Как уточнил губернатор, за прошедшие сутки над регионом было ликвидировано 42 беспилотника. Утром 25 декабря в городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль ранены женщина и ребенок.

На всей территории Белгородской области в апреле 2022 года был установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. В феврале 2023-го Гладков ввел бессрочный уровень угрозы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
