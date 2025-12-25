 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Военные Китая сообщили, что укрепили взаимодействие и с США, и с Россией

Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай за этот год укрепил стратегическое взаимодействие с Россией, Соединенными Штатами и Европой, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

По словам Чжан, военная дипломатия Китая позволила НОАК углубить внешне-военные отношения и сделать их более практичными. За уходящий 2025 год министр обороны КНР встретился со своими коллегами из США, Франции, Германии и Индии.

Германия обвинила Китай в атаке немецкого военного самолета лазером
Политика
МИД Германии

Bloomberg со ссылкой на последний доклад Пентагона о возможностях китайских вооруженных сил сообщил, что китайская армия находится в процессе «исторического наращивания военной мощи», что делает США «все более уязвимыми».

В документе подчеркивается, что КНР и Россия продолжают углублять стратегическое партнерство для противодействия Соединенным Штатам.

Ранее в ноябре глава Пентагона Пит Хегсет по итогам переговоров с министром национальной обороны Китая Донг Цзюнем сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы предотвратить потенциальные конфликты.

