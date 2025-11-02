 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США и Китай договорились о создании каналов связи между военными

Каналы военного сотрудничества позволят наладить взаимодействие для устранения конфликтов и деэскалации, заявил Хегсет. Как отметил министр, Вашингтон и Пекин согласны, что «мир и стабильность — это лучший путь»
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

США и Китай договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы предотвратить потенциальные конфликты, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет по итогам переговоров с министром национальной обороны Китая Донг Цзюнем.

«Адмирал Донг и я также согласились, что мы должны создать каналы военного сотрудничества для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем», — написал Хегсет в соцсети Х.

По словам министра, обе стороны согласились, что «мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь». Представители США и Китая проведут дальнейшие переговоры, чтобы обсудить детали налаживания связи, отметил Хегсет.

Приведет ли встреча Трампа и Си к разрядке в торговой войне
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Глава Пентагона и министр обороны Китая встретились в Куала-Лумпуре 31 октября, на следующий день после саммита Дональда Трампа с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Politico отмечает, что заявление Хегсета резко контрастирует с его предупреждением коллегам из стран АСЕАН. Хегсет призвал их усилить морское сотрудничество, чтобы противодействовать, по его словам, усилению агрессии Китая в Южно-Китайском море.

В заявлении Министерства обороны Китая по итогам встречи министров говорится, что оборонным ведомства двух стран необходимо «предпринять конкретные действия и работать над построением отношений, основанных на равенстве, уважении и мирном сосуществовании».

Встреча президента США и председателя КНР прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры, длившиеся около 1 часа 40 минут, стали первым очным контактом двух лидеров за шесть лет. По итогам встречи Трамп не только отказался от введения новых пошлин, но и объявил о снижении тарифной ставки на китайскую продукцию с 57 до 47%. В частности, он снизил вдвое — с 20 до 10% — так называемый фентаниловый тариф, который был введен в начале его второго президентского срока.

Милена Костерева Милена Костерева
Китай США Пит Хегсет военные
