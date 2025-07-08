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Политика ,  
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Германия обвинила Китай в атаке немецкого военного самолета лазером

Китайский военный корабль направил лазер на немецкий самолет, участвующий в миссии ЕС по обеспечению безопасности в Красном море на фоне атак хуситов. Посла Китая вызвали в МИД Германии. Там назвали действия Пекина неприемлемыми
МИД Германии
МИД Германии (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время Aspides — операции ЕС по обеспечению безопасности в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе, начатой в 2023 году на фоне атак йеменских хуситов на гражданские суда в этом районе, сообщает МИД Германии.

«Угроза немецкому персоналу и срыв операции совершенно неприемлемы. Сегодня посол Китая [Дэн Хунбо] был вызван в Министерство иностранных дел», — говорится в публикации дипведомства в X.

Focus пишет, что инцидент произошел в начале июля. Издание отмечает, что в вооруженных силах подсветка лазером считается как минимум угрожающим жестом.

Представитель немецкого Министерства обороны рассказал Focus, что китайский военный корабль «без причины и без предварительного контакта» атаковал немецкий самолет, который используется для мониторинга над акваторией Красного моря. По его словам, самолет, оснащенный мультисенсорной платформой (MSP), участвует в операции Aspides с октября прошлого года и, являясь «летающим глазом» миссии, «вносит существенный вклад в дальнюю разведку морской акватории».

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США до этого не раз обвиняли китайских военных в попытке ослепить пилотов американских самолетов. В 2018 году Пентагон заявил о трех подобных случаях в Джибути, во всех трех луч лазера исходил с китайской военной базы, которая находится неподалеку от американской «Кэмп Лемонье». Два пилота пострадали, добавили в Пентагоне. Вашингтон тогда направил жалобу в Пекин с требованием провести расследование.

В 2020 году США сообщили, что китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских военно-морских сил P-8 Poseidon, когда тот находился в международном воздушном пространстве в 611 км к западу от острова Гуам в соответствии с действующими нормами.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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