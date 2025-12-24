Сотрудники ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы
В результате «инцидента» на улице Елецкой на юге Москвы пострадали сотрудники ДПС, сообщил СК. Столичная прокуратура уточняет, что речь идет о двух пострадавших полицейских.
«Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, статью СК не уточнил.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают записи с камер. В ближайшее время назначат ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
MSK1.RU, РЕН ТВ, RT и Телеграм-канал «112» ранее сообщили о взрыве на юге столицы. По данным канала, неизвестный бросил пакет в машину ГИБДД, который взорвался.
Материал дополняется
