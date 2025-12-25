 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

«Яндекс» добавил диалог с «Алисой AI» в поиск своего приложения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс» интегрировал нейросеть «Алиса AI» в поиск в приложении «Яндекс — с Алисой AI». Пользователи смогут вести диалог с ИИ, а также задавать дополнительные вопросы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Для перехода к общению с нейросетью нужно нажать на кнопку «Алиса AI» под поисковой строкой. Откроется отдельный чат, где человек также сможет уточнить интересующие его моменты. В итоге пользователь сможет быстро переключаться между двумя вариантами: классической выдачей десяти ссылок и быстрыми ответами от нейросети на поисковый запрос и отдельной вкладкой чата с «Алисой» для сложных задач.

Нейросеть «Алиса» научилась описывать картинки в интернете
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Например, на запрос «Что интересного есть в Нижнем Тагиле?» в поиске после клика на кнопку «Алиса AI» пользователь получает подробный ответ с несколькими вариантами, расписанием работы, фотографиями, карточками организаций и ссылками на источники. Если необходима дополнительная информация, можно продолжить общение в чате или перейти к подробному описанию на нужном ресурсе», — пояснили в «Яндексе».

В пресс-службе компании добавили, что нейросеть поддерживает загрузку документов и изображений.

Ранее «Яндекс» запустил продажу билетов на пригородные электрички через приложение Go. До этого российская IT-компания обновила сервис «Карты» для навигации в местах с проблемами геопозиционирования. Одним из нововведений стал режим «По шагам».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Романов Илья, Плугина Ирина
Яндекс Нейросеть
Материалы по теме
В «Яндекс Картах» запустили ИИ-чат для всех пользователей
Технологии и медиа
«Яндекс» научил умную камеру анализировать события с помощью ИИ
Общество
Дерипаска задался вопросом, создадут ли ИИ «с русским мировоззрением»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Задержан участник нападения на Дагестан в 1999 году Общество, 11:32
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Технический директор: план на 180 дней после вступления в должностьПодписка на РБК, 11:27
В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки» Политика, 11:26
Федерация конного спорта одобрила нейтральный статус еще для пяти россиян Спорт, 11:23
Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле Политика, 11:22
Суд решит вопрос о выселении Долиной из квартиры. Что известно о деле Экономика, 11:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В пятницу в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков Общество, 11:19
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 11:06
Пожар в БЦ «Варшавская плаза» начался в помещении, где делали ремонт Общество, 11:02
Минтрансу предложили пересмотреть ценообразование при стройке аэропортов Бизнес, 11:00
Хуснуллин подвел итоги на рынке ипотеки в 2025 году Недвижимость, 10:58
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада Политика, 10:57
Товарный знак не используется: как зарегистрировать его себеПодписка на РБК, 10:55