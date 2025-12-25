«Яндекс» добавил диалог с «Алисой AI» в поиск своего приложения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс» интегрировал нейросеть «Алиса AI» в поиск в приложении «Яндекс — с Алисой AI». Пользователи смогут вести диалог с ИИ, а также задавать дополнительные вопросы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Для перехода к общению с нейросетью нужно нажать на кнопку «Алиса AI» под поисковой строкой. Откроется отдельный чат, где человек также сможет уточнить интересующие его моменты. В итоге пользователь сможет быстро переключаться между двумя вариантами: классической выдачей десяти ссылок и быстрыми ответами от нейросети на поисковый запрос и отдельной вкладкой чата с «Алисой» для сложных задач.

«Например, на запрос «Что интересного есть в Нижнем Тагиле?» в поиске после клика на кнопку «Алиса AI» пользователь получает подробный ответ с несколькими вариантами, расписанием работы, фотографиями, карточками организаций и ссылками на источники. Если необходима дополнительная информация, можно продолжить общение в чате или перейти к подробному описанию на нужном ресурсе», — пояснили в «Яндексе».

В пресс-службе компании добавили, что нейросеть поддерживает загрузку документов и изображений.

Ранее «Яндекс» запустил продажу билетов на пригородные электрички через приложение Go. До этого российская IT-компания обновила сервис «Карты» для навигации в местах с проблемами геопозиционирования. Одним из нововведений стал режим «По шагам».