«Яндекс» ввел покупку билетов на электричку в приложении Go

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

«Яндекс» запустил продажу билетов на пригородные электрички в сервисе «Транспорт» приложения «Яндекс Go». Пользователи из Московского, Рязанского и Калужского регионов после покупки билета на пригородные поезда ЦППК в приложении могут пройти на станцию, отсканировав QR‑код на экране турникета или валидатора. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в РБК.

Раньше покупка билетов на пригородные электрички была доступна в приложении «Яндекс Электрички».

В приложении «Яндекс Go» пользователи также могут построить удобный маршрут, учитывая поездку на электричке.

«Пассажир указывает цель пути и видит все доступные варианты добраться до нее, в том числе и на пригородных поездах ЦППК», — поясняет пресс-служба компании.

Кроме того, в сервисе «Транспорт» для жителей Московского региона доступно пополнение карты «Тройка» и покупка билета на «Аэроэкспресс». Проезд на городском транспорте можно оплатить в Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске и Вологде.

