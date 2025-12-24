 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
«Яндекс» ввел покупку билетов на электричку в приложении Go

Яндекс YDEX ₽4 435,5 -0,09% Купить
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
«Яндекс» запустил продажу билетов на пригородные электрички в сервисе «Транспорт» приложения «Яндекс Go». Пользователи из Московского, Рязанского и Калужского регионов после покупки билета на пригородные поезда ЦППК в приложении могут пройти на станцию, отсканировав QR‑код на экране турникета или валидатора. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в РБК.

Раньше покупка билетов на пригородные электрички была доступна в приложении «Яндекс Электрички».

В приложении «Яндекс Go» пользователи также могут построить удобный маршрут, учитывая поездку на электричке.

«Пассажир указывает цель пути и видит все доступные варианты добраться до нее, в том числе и на пригородных поездах ЦППК», — поясняет пресс-служба компании.

«Яндекс.Путешествия» решили закрыть сервис по продаже билетов на автобусы
Технологии и медиа
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Кроме того, в сервисе «Транспорт» для жителей Московского региона доступно пополнение карты «Тройка» и покупка билета на «Аэроэкспресс». Проезд на городском транспорте можно оплатить в Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске и Вологде.

Ранее «Яндекс» представил обновление сервиса «Яндекс Карты» для навигации в местах с проблемами геопозиционирования. Одним из нововведений стало появление режима «По шагам», позволяющего водителям ориентироваться на маршруте при неустойчивом сигнале GPS.

Авторы
Теги
Компании
Илья Трапезников, Полина Елисова Полина Елисова
Яндекс электричка транспорт
ООО "ЯНДЕКС"
