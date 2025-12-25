МВД предупредило о новой схеме «фейк-босс» по обману инвесторов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники придумали вариацию схемы «фейк-босс», направленную на обман инвесторов: злоумышленники представляются сотрудниками или руководителями крупной инвестиционной компании и вымогают у жертвы деньги. О новой схеме предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Жертве пишет злоумышленник, называя себя представителем инвестиционной компании, и демонстрирует осведомленность: знает, что у человека есть счет у брокера, использует настоящее название компании, имена действующих или вымышленных сотрудников.

Повод для звонка выбирается формально-служебный: внутренняя проверка, утечка данных или взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами. Первоначальная цель — создать стрессовую ситуацию и подготовить жертву к контакту со «вторым номером», якобы представителем силовых структур.

Далее схема переходит в ключевую фазу: разговор настоятельно переводят в «закрытый» формат. Жертву просят уйти в укромное место, где «никто не слышит», апеллируя к срочности, конфиденциальности и гражданской ответственности. При малейших сомнениях злоумышленники оказывают психологическое давление, запугивая повестками, внеплановыми проверками или уголовной ответственностью.

Конечная цель — предложить якобы «безопасное решение»: немедленный перевод средств на «защищенные» счета или «временное укрытие» активов по указаниям «проверяющего».

«Рекомендуем любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах», — сообщили в МВД.

В октябре МВД предупредило о мошенниках, использующих телеграм-боты для «инвестиций», которые имитируют растущий доход. С помощью рекламы и приемов социальной инженерии злоумышленники убеждают жертв в наличии автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователю направляют ссылку на бот, который имитирует проведение сделок и рост дохода от них. Далее мошенники побуждают расставаться с крупными суммами, в том числе брать деньги в кредит.