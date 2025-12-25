Трамп заявил о потребности США в людях с высоким IQ

Соединенным Штатам нужно больше людей с высоким интеллектом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с детьми, звонившими на горячую линию объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD) по отслеживанию маршрута Санта-Клауса. Трансляция разговора доступна на YouTube-канале Белого дома.

Во время общения с десятилетним Спенсером Трамп поинтересовался, что ребенок хотел бы получить от Санты. Спенсер ответил, что хотел бы Kindle — электронную книгу компании Amazon, предназначенную для чтения цифровых изданий, включая книги, журналы и газеты.

«О, вау. Это довольно неплохо. Должно быть, у тебя высокий IQ. Нам нужно больше людей с высоким IQ в стране», — отреагировал Трамп на просьбу мальчика.

Также в общении с детьми принимала участие первая леди США Мелания Трамп. Супруга американского президента сидела в кресле рядом с рождественской елкой и отвечала на звонки по отдельному телефону.

Программа NORAD Tracks Santa проходит в США с 1955 года. Накануне Рождества объединенное командование публикует маршрут Санта-Клауса, который покидает Северный полюс и разносит подарки детям по всему миру.

Традиция началась случайно: в 1955 году ребенок по ошибке позвонил в военный центр в Колорадо и попросил соединить его с Санта-Клаусом. Полковник Гарри Шуп ответил, что он и есть Санта, и сообщил, что сейчас летит на санях.

С тех пор NORAD ежегодно отвлекается от контроля воздушного пространства, чтобы отвечать на вопросы детей о местонахождении Санты. Ежегодно более 100 тыс. детей звонят в командование, а миллионы следят за передвижением Санты онлайн.

Согласно данным NORAD, в ночь на 25 декабря Санта-Клаус на оленях пролетел над Москвой.