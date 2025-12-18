 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Трампу подарили ящик икры из Хабаровского края

Президенту США Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Подарок американскому лидеру передал его спецпосланник Стив Уиткофф. Он попробовал икру на обеде в московском ресторане «Савва» перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в министерстве.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — сказано в сообщении.

Politico узнало о запланированных на выходные переговорах США и России
Политика

Икру произвели на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 2 декабря и закончились уже после полуночи. Беседа продолжалась более пяти часов, в ее ходе обсуждался мирный план по Украине. Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры весьма полезными, конструктивными и весьма содержательными.

Романов Илья
Дональд Трамп Стив Уиткофф переговоры

