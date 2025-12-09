Следственный комитет в 2025 году возбудил более 24 тыс. дел о коррупции
В России за январь—сентябрь 2025 года подразделения СК возбудили более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщил в статье для РБК глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Всего было расследовано почти 26,2 тыс. коррупционных преступлений (на 22,5% больше аналогичного периода прошлого года), в том числе 19 тыс. — по тяжким и особо тяжким статьям.
«Всего в суды направлено 11,6 тыс. уголовных дел в отношении 13 тыс. обвиняемых, на 28% больше прошлогоднего результата. Из них 64% составляют дела о взяточничестве, в 16% случаев установлены факты мошенничества. Среди фигурантов более 500 лиц с особым правовым статусом», — сказал Бастрыкин.
Девятьсот фигурантов 408 уголовных дел действовали в составе организованных групп и преступных сообществ — это более чем в два раза выше показателя прошлого года, отметил глава СК.
В качестве примера он привел дело девяти фигурантов, в том числе двух чиновников Минприроды, которые получили 26 млн руб. почти за четыре года за выдачу разрешения на социально-экономическую деятельность на особо охраняемых природных территориях Московской области.
Подобные преступления «причиняют ущерб правам и интересам участников рыночных отношений и государству», отметил Бастрыкин. Он выразил надежду на то, что наказание этих коррупционеров станет «предупреждением для других чиновников».
