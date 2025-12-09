 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Следственный комитет в 2025 году возбудил более 24 тыс. дел о коррупции

Бастрыкин: СК за девять месяцев 2025-го возбудил на 16% больше дел о коррупции
Сюжет
Эксклюзивы РБК
За первые девять месяцев 2025 года возбуждено свыше 24 тыс. дел о коррупции, 11,6 тыс. направлено в суды, сообщил глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, размер взяток варьируется от должности коррупционера и предмета сделки
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России за январь—сентябрь 2025 года подразделения СК возбудили более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщил в статье для РБК глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Всего было расследовано почти 26,2 тыс. коррупционных преступлений (на 22,5% больше аналогичного периода прошлого года), в том числе 19 тыс. — по тяжким и особо тяжким статьям.

«Всего в суды направлено 11,6 тыс. уголовных дел в отношении 13 тыс. обвиняемых, на 28% больше прошлогоднего результата. Из них 64% составляют дела о взяточничестве, в 16% случаев установлены факты мошенничества. Среди фигурантов более 500 лиц с особым правовым статусом», — сказал Бастрыкин.

Девятьсот фигурантов 408 уголовных дел действовали в составе организованных групп и преступных сообществ — это более чем в два раза выше показателя прошлого года, отметил глава СК.

Глава Конституционного суда Зорькин заявил, что коррупция неистребима
Политика
Валерий Зорькин
Размер взяток «варьируется от должностного положения коррупционера и предмета коррупционной сделки», в некоторых случаях они возрастали в разы при периодической передаче должностному лицу за покровительство в бизнесе, сказал Бастрыкин.

В качестве примера он привел дело девяти фигурантов, в том числе двух чиновников Минприроды, которые получили 26 млн руб. почти за четыре года за выдачу разрешения на социально-экономическую деятельность на особо охраняемых природных территориях Московской области.

Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Подобные преступления «причиняют ущерб правам и интересам участников рыночных отношений и государству», отметил Бастрыкин. Он выразил надежду на то, что наказание этих коррупционеров станет «предупреждением для других чиновников».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Следственный комитет Александр Бастрыкин уголовное дело коррупция
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в челябинском управлении ФСИН
Политика
Глава Конституционного суда Зорькин заявил, что коррупция неистребима
Политика
Коррупция высокого полета: в чем обвиняют главу летного отряда «Россия»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 07:47 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 07:47
Как сократить IT-бюджет на 2026 год без негативных последствийПодписка на РБК, 08:05
На рынке топлива предложили создать интервенционный фонд Бизнес, 08:01
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
10 новых спектаклей, на которые стоит сходить этой зимой в Москве Life, 08:00
Более 650 человек эвакуировали из колледжа в Новосибирске при пожаре Общество, 07:58
Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном обстреле Политика, 07:41
Мосбиржа обновила методику расчета доходности облигаций. Что это значит Инвестиции, 07:30
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Какие аргументы за и против снижения ключевой ставки дает рынок трудаПодписка на РБК, 07:30
Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ограничили полеты Политика, 07:28
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Следственный комитет в 2025 году возбудил более 24 тыс. дел о коррупции Политика, 07:00
1970-е могут повториться: ждать ли бычьего тренда на рынке металловПодписка на РБК, 07:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Восьмой аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 06:36