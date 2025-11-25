 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Дело о массовых отравлениях лобио от «Кухни на районе» направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов уголовного дела о массовом отравлении лобио, его направили в Люблинский районный суд Москвы. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении надзорного ведомства.

Директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина, повара «Савон-К» Карима Норматова, гендиректора «Локалкитчен» (владелец сервиса доставки «Кухня на районе») Антона Лозина и главу отдела качества сервиса Елену Машкову обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК (незаконная постановка на учет иностранных граждан).

По версии следствия, в мае–июне 2024 года Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению Норматов в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в продукте ядовитого вещества ботулотоксина.

В июне прошлого года эту продукцию приобрел Лозин, который, «желая снизить финансовые издержки», совместно с Машковой не обеспечил надлежащую проверку. Эту фасоль использовали для приготовления салата «Лобио», который реализовали через интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат».

«В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

